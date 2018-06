Gepubliceerd op | Views: 390

GORINCHEM (AFN) - Een samenwerking tussen Heijmans Vastgoed en BAM-dochter AM Real Estate Development hebben donderdag het winkelcentrum Hoog Dalem in Gorinchem vrijwel volledig verhuurd opgeleverd. Op 2 augustus is de opening voor het publiek.

Het samenwerkingsverband heet V.O.F. Ooster-Linge 2. Bouwcombinatie Heijmans en BAM Wonen hebben binnen één jaar de bouw afgerond. Het winkelcentrum ligt centraal in het gelijknamige woongebied en maakt integraal deel uit van de gebiedsontwikkeling. In totaal bestaat het winkelcentrum uit circa 6650 vierkante meter, waarvan 4000 meter bestemd is voor supermarkten. De overige meters zijn beschikbaar voor overige detailhandel, dienstverlening en horeca.