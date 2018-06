Nieuwe winstwaarschuwing Osram Licht

Gepubliceerd op | Views: 364

MÜNCHEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Osram Licht is nog negatiever geworden over de winst en omzet in het lopende boekjaar. De verwachtingen werden opnieuw naar beneden bijgesteld. Volgens Osram is in de auto-industrie sprake van een afzwakkende markt en is er last van uitstel van projecten door klanten.

Volgens Osram is er in de autosector toegenomen onzekerheid ontstaan door de handelsbeperkingen in de wereld. Ongeveer de helft van de omzet komt uit de auto-industrie. Onlangs kwam de Duitse autofabrikant Daimler nog met een winstalarm vanwege de internationale importheffingen en de beslommeringen rond sjoemeldiesels.

Verder stellen klanten op het gebied van mobiele apparaten en in de tuinbouw projecten uit, aldus het bedrijf. Osram verwacht dat deze projecten in het volgende boekjaar opgestart zullen worden. Het concern stelde dat er versneld zal worden gewerkt aan maatregelen om de winstgevendheid te verhogen, zoals kostenbesparingen. Ook wordt naar een reorganisatie van het bedrijf gekeken.

Bedrijfsresultaat

Het Duitse bedrijf rekent nu op een onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) van 570 miljoen tot 600 miljoen euro in het boekjaar dat eind september eindigt. Eerder werd gerekend op 640 miljoen euro. Verder rekent Osram op een vergelijkbare omzetgroei met 1 tot 3 procent, van een eerder voorspelde 3 tot 5 procent. In april kwam Osram ook al met een winst- en omzetalarm vanwege de onzekere macro-economische omstandigheden.

Op de beurs in Frankfurt werd het nieuws slecht ontvangen. De koers van Osram klapte bijna 9 procent omlaag. De Nederlandse branchegenoot Signify ging 5 procent onderuit op het Damrak. Eerder op de dag kwam het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf Zumtobel ook al met tegenvallende cijfers en verwachtingen. Zumtobel kelderde bijna 16 procent op de beurs in Wenen.