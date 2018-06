Opdracht voor samenwerkingsverband Fugro

Gepubliceerd op | Views: 247

LEIDSCHENDAM (AFN) - Het samenwerkingsverband Seabed Geosolutions van bodemonderzoeker Fugro en het Franse CGG gaat werkzaamheden uitvoeren in het Amerikaanse deel van de Golf van Mexico.

Het werk aan een reeks seismische onderzoeken voor olie- en gasvelden begint in het derde kwartaal van dit jaar en neemt naar verwachting twee maanden in beslag. Er werd niet gemeld wie de opdrachtgever is en hoeveel geld met de opdracht gemoeid is.