Topman Corbion nieuwe voorzitter EuropaBio

BRUSSEL (AFN) - Topman Tjerk de Ruiter van speciaalchemieconcern Corbion wordt de nieuwe voorzitter van EuropaBio, de Europese branchevereniging voor bedrijven die zich bezighouden met biotechnologie.

De benoeming van De Ruiter loopt tot 2020 en is onbezoldigd. Hij gaf aan verheugd te zijn over de benoeming. Volgens De Ruiter is een van zijn eerste prioriteiten beleidsmakers goed te informeren over de leidende rol van de Europese biotechsector met zijn innovaties. De groei van biotech is cruciaal voor de Europese toekomst, aldus de topman.