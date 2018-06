Gepubliceerd op | Views: 492

AMSTERDAM (AFN) - HEMA heeft het verlies in het eerste kwartaal flink teruggebracht. De omzet van de winkelketen steeg, vooral door uitbreiding van het aantal winkels.

Het nettoverlies kwam uit op 6 miljoen euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 12,4 miljoen euro. De omzet ging met 2,8 procent omhoog naar 291,4 miljoen euro. Behalve door uitbreiding van het aantal winkels, kwam dat ook door de groei van de onlineverkopen. De omzet van de webwinkel ging op jaarbasis met een kwart omhoog.

De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 1,1 procent. Het koude weer in het eerste kwartaal hield mensen thuis. Ook hadden winkels in Frankrijk te kampen met ov-stakingen. De meeste Franse winkels bevinden zich op of in de buurt van knooppunten voor openbaar vervoer als treinstations.

Stakingen

Ondanks de stakingen was de omzetstijging in Frankrijk met 18,9 procent de grootste van alle regio's waar HEMA actief is. Ook in Duitsland (plus 17,5 procent) en de overige landen, waar onder meer Spanje en het Verenigd Koninkrijk onder vallen, groeide de omzet met dubbele cijfers. In België en Luxemburg bedroeg de groei 8,1 procent. Bij de Nederlandse HEMA-winkels daalden de inkomsten met 0,3 procent.

In de afgelopen periode opende HEMA zeven nieuwe winkels, in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met name in Duitsland wil HEMA de komende jaren flink blijven groeien, laat topman Tjeerd Jegen weten. De nieuwe generatie winkels doen het goed bij de oosterburen.

Resultaten

De eerste resultaten van de Oostenrijkse winkels zijn volgens Jegen ,,zeer bemoedigend''. Daar breidt HEMA binnenkort verder uit. Na de zomer zet het bedrijf ook de stap naar het Midden-Oosten. Verder blijft HEMA investeren in de onlineverkopen.

Over de mogelijke verkoop van HEMA door de Britse investeerder Lion Capital wil het bedrijf niets zeggen. De verkenning van de strategische opties duurt nog voort volgens de winkelketen. Lion Capital wil HEMA van de hand doen. Een potentiële Belgische koper zou volgens geruchten weer afgehaakt zijn.