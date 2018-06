KBC gaat Basic-Fit volgen met buy-advies

Gepubliceerd op | Views: 297 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities gaat fitnessketen Basic-Fit volgen met een buy-advies en een koersdoel van 35 euro. De Belgische bank wijst op op het sterke groeiprofiel, de duidelijke strategie voor uitbreiding en solide kasstroom bij het bedrijf.

KBC verwacht dat Basic-Fit tussen 2019 en 2025 jaarlijks 105 clubs zal openen. Het klantenbestand kan groeien van 1,52 miljoen in 2017 naar 4,26 miljoen in 2025, met een omzet in dat jaar van 1 miljard euro. De bank denkt dat de operationele winstmarge kan stijgen van 29,7 procent in 2017 naar 38,4 procent in 2025.

Volgens KBC was de fitnessindustrie in Europa vorig jaar goed voor 60 miljoen leden, met een marktwaarde van 26,6 miljard euro. Voor de gehele markt wordt een groei voorzien tot 81,9 miljoen leden in 2025, aldus de bank.

Het aandeel Basic-Fit noteerde donderdag kort na opening een winst van 1,3 procent op 28,10 euro.