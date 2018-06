AEX opent met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies geopend. Ook andere Europese beursgraadmeters deden een stap terug na de koerswinsten van een dag eerder. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en keken met een schuin oog naar de EU-top.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 551,04 punten. De MidKap zakte ook 0,2 procent, tot 780,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was verlichtingsbedrijf Signify met een verlies van ruim 1 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,7 procent. In de MidKap sloot advies- en ingenieursbureau Arcadis de rij met een min van 1,2 procent. Sterkste stijger was beursintermediair Flow Traders met een plus van 0,5 procent.