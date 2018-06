Winstdaling voor kledingketen H&M

Gepubliceerd op | Views: 285

STOCKHOLM (AFN) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) is in het tweede kwartaal op een lagere winst uitgekomen, vanwege kortingsacties om overtollige voorraden weg te werken. Ook had het bedrijf te maken met verstoringen bij de verkoop door aanpassingen in het logistieke netwerk.

De nettowinst zakte naar 4,6 miljard Zweedse kroon (443 miljoen euro), van 5,9 miljard kroon een jaar eerder. H&M had eerder deze maand al omzetcijfers gemeld. De omzet exclusief wisselkoerseffecten stagneerde in de afgelopen periode op ruim 60 miljard kroon. Het bedrijf is bezig zijn distributienetwerk te stroomlijnen en flexibeler te maken. De verstoringen als gevolg van die veranderingen raakten een aantal grote markten van H&M zoals Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië en België.

Topman Karl-Johan Persson verklaarde dat het afgelopen halfjaar iets uitdagender was voor H&M dan verwacht. Hij denkt dat de tweede helft van het jaar sterker zal zijn. H&M liet verder weten dat dit jaar 390 nieuwe winkels worden geopend en 150 vestigingen sluiten. De nieuwe winkels komen merendeels in opkomende markten, terwijl in volwassen markten winkels sluiten.