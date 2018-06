Volvo-eigenaar waarschuwt voor heffingen

Gepubliceerd op | Views: 1.152

HANGZHOU (AFN/BLOOMBERG) - De eigenaar van Volvo zegt dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China consumenten en automakers zal treffen. Li Shufu, de miljardair die eigenaar is van Volvo-moeder Zhejiang Geely, geeft aan dat zowel Volvo als zijn Chinese merken de dupe worden.

Volgens Li moeten autobedrijven in alle markten fabrieken gaan bouwen om de importheffingen te omzeilen. Dat drijft de kosten omhoog. ,,Het is slecht voor Chinese automakers als de VS importtarieven gaan heffen op China'', zei Li. ,,Tegelijkertijd wordt Volvo door hogere Chinese heffingen getroffen als ze auto's uit de VS in China importeren.'' Volvo is begonnen met de productie bij een fabriek in de VS.

Volgens Li leidt het handelsconflict alleen maar tot hogere prijzen voor consumenten. Lage belastingen zorgen er volgens hem juist voor dat consumenten profiteren van wereldwijde integratie.