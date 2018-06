Topvrouw Euronext Dublin stapt op

Gepubliceerd op | Views: 329 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Topvrouw Deirdre Somers van de beurs in Dublin stapt op. Ze is naar eigen zeggen toe aan een volgende stap in haar carrière. Dat heeft Euronext, waar de Ierse beurs sinds begin dit jaar deel van uitmaakt, bekendgemaakt.

Daryl Byrne, nu ook al bestuurslid van Euronext Dublin, wordt door de raad van commissarissen voorgedragen als haar opvolger. Zijn aanstelling moet nog wel worden goedgekeurd door een bijzondere aandeelhoudersvergadering.

Somers had sinds de overname door Euronext ook zitting in de raad van bestuur van Euronext. Ook Byrne krijgt zo'n rol bij het beursgenoteerde beursbedrijf.