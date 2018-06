'Rechter stopt zaak tegen oud-medewerker SBM'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - De rechter in Monaco heeft de zaak beëindigd die SBM Offshore had aangespannen tegen voormalig medewerker Jonathan Taylor. Dat blijkt uit stukken die onlangs openbaar zijn geworden, aldus het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

Taylor werkte in het verleden voor SBM, maar de twee kregen een conflict. Na het vertrek van de Brit met een regeling, keerde hij later terug voor een grotere ontslagvergoeding. SBM heeft Taylor lang getypeerd als een 'ordinaire afperser'.

SBM begon in september 2014 een zaak tegen Taylor. De rechtbank in Monaco heeft die op 5 juni beëindigd, aldus de krant zonder aan te geven waarom de rechter tot dit besluit kwam. In Nederland loopt nog een andere procedure tussen Taylor en SBM.