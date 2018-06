AH geeft meer inzicht in voedingswaarden

Gepubliceerd op | Views: 169

ZAANDAM (AFN) - Albert Heijn lanceert donderdag een onlinedienst waarmee het consumenten meer inzicht geeft in de hoeveelheid suiker, vezels, vetten en andere voedingsstoffen die in gekochte producten zitten. Bovendien brengt de supermarktketen klanten die dat willen ook alternatieve producten onder de aandacht die bijvoorbeeld minder zout of koolhydraten bevatten.

Albert Heijn krijgt naar eigen zeggen steeds vaker vragen van klanten over welke voedingsstoffen in producten zitten. Klanten met een geactiveerde bonuskaart kunnen tijdens het afrekenen online meer informatie krijgen over de producten die zij hebben gekocht. Daarbij worden de voedingswaarden per 100 gram getoond en worden desgevraagd ook alternatieven geshowd die minder of juist meer eiwitten, suikers of voedingsvezels bevatten. De dienst is ontwikkeld in samenwerking met het UMC Utrecht.

Momenteel zijn er bijna vier miljoen gepersonaliseerde bonuskaarten van Albert Heijn in omloop. Daarvan zijn er circa 2,4 miljoen ,,actief" in gebruik. De supermarktketen benadrukt dat er geen afspraken zijn gemaakt met leveranciers of producenten. Producten van het eigen merk krijgen ook geen voorkeursbehandeling, verzekert de grootgrutter. De verzamelde data gebruikt de keten verder puur om de dienstverlening aan klanten te verbeteren en worden niet aan derden verstrekt.

Keuze

,,We willen klanten de keuze geven. We gaan ze niet betuttelen", benadrukt Buck van der Werf die bij de supermarkt verantwoordelijk is voor onder meer dit initiatief. Hij wijst er ook op dat het klanten vrij staat om feedback te geven en dat de dienst blijvend ontwikkeld zal worden. Ook wil hij kwijt dat Albert Heijn niet de boodschapper is van wat wel en niet gezond is. ,,Het gaat om inzicht, niet om een claim op gezondheid", benadrukt hij.

In de nabije toekomst is het goed mogelijk dat er nog meer gefilterd kan worden op andere voedingswaarden. Zo wil de supermarktketen bijvoorbeeld mensen met een bepaald dieet of een bepaalde allergie helpen in hun keuzes.