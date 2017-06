Herstel techfondsen helpt Wall Street vooruit

Gepubliceerd op | Views: 481

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Technologiegerelateerde fondsen lieten duidelijk herstel zien, waarmee voorlopig even een einde lijkt gekomen aan de recente zorgen over de waardering van de techbranche. Verder waren onder meer financiële fondsen in trek.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus, op 21.454,61 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2440,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,4 procent aan, op 6234,41 punten.

Caterpillar was de sterkste stijger in de Dow, met een plus van 2,4 procent. De machinebouwer werd gevolgd door bank JPMorgan, die er 2 procent bij kreeg. Andere bedrijven die het goed deden waren Intel, Apple, Visa, Disney en Goldman Sachs. Zij lieten plussen zien tussen de 1,3 en 1,6 procent. Farmaceuten als Merck en Johnson & Johnson verloren juist tot 0,9 procent.

Qualcomm

Een grote uitschieter was Spectranetics, waarvan de koers ruim 26 procent omhoogging. De Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie wordt voor 1,9 miljard euro overgenomen door het Nederlandse Philips.

Ook Qualcomm ging vooruit, ondanks een mededeling dat het technologieconcern zijn overnamebod op het Nederlandse chipbedrijf NXP met dertig dagen verlengt omdat er nog te weinig aandelen aangemeld zijn. Het technologieconcern won 1,3 procent.

Euro

Verder was er onder meer aandacht voor levensmiddelenproducent General Mills en huizenbouwer KB Home, die met cijfers kwamen. Zij sloten respectievelijk bijna 2 en ruim 5 procent in de plus.

Western Digital steeg na aanvankelijk koersverlies later toch 2 procent. Het Japanse Toshiba heeft de producent van onder meer harde schijven aangeklaagd om die te laten stoppen met het belemmeren van de verkoop van zijn chiptak. Toshiba eist een schadevergoeding van 1 miljard dollar van Western Digital.

De olieprijzen lieten een kleine stijging zien, na het verschijnen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 44,82 dollar. Brentolie won 1,6 procent in prijs tot 47,38 dollar per vat. De euro, die de afgelopen dagen een stevige opmars doormaakte, was 1,1379 dollar waard. Dat is ongeveer evenveel als bij het Europese beursslot eerder op de dag.