Computermaker Dell profiteert van thuiswerken

AUSTIN (AFN/BLOOMBERG) - Computermaker Dell heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar weten te profiteren van de vraag naar computers voor mensen die thuis werken. In de periode die liep van februari tot en met april verkocht het bedrijf daardoor meer pc's en laptops. De vraag naar servers nam wel af nu veel bedrijven investeringen hebben uitgesteld.

Dell heeft de afgelopen jaren al een deel van zijn toeleveringsketen van China naar andere landen verplaatst om zo aan de importheffingen die president Donald Trump China oplegde, te voorkomen. Dat lijkt nu een voordeel te zijn aangezien Dell het qua resultaten beter deed dan branchegenoot HP.

Het gevolg was een omzet die met 21,9 miljard dollar vrijwel gelijk was aan de omzet in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 182 miljoen dollar wat bijna de helft lager was dan een jaar eerder.

Om kosten te besparen tijdens de coronacrisis heeft Dell een vacaturestop aangekondigd en geeft het bedrijf voorlopig ook geen loonsverhogingen en promoties meer. Het bedrijf, dat gebukt gaat onder een forse schuldenlast, wist in de meetperiode nog wel 5,4 miljard dollar af te lossen. Dell heeft nog 48,4 miljard aan schulden uitstaan..