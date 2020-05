Angst voor Chinese spanningen zet Wall Street lager

Angst voor Chinese spanningen enz.

Jammer dat deze angst Wall Street lager zet!! Het gaat immers fantastisch in het land. Bijna geen Corona, laat staan doden, geen werklozen, fantastische bedrijfsresultaten, met ook nog gewéldige economische vooruitzichten, waar de beurzen de laatste weken al sterk op zijn vooruitgelopen.....en dan nu dit weer. Het gaat in de wereld fantastisch, geen pandemie, iedereen is aan het werk etc.etc. Dat zien we al wekenlang aan de geweldige koersstijgingen, die volgens de echte kenners onder ons volkomen terecht zijn.....of worden we binnenkort stevig met onze neus op de feiten gedrukt? Ik vrees dat er heel veel "Trumps" rondlopen....er is immers niets aan de hand. Wacht de 2e kwartaalcijfers maar even af, en we weten of er wel/geen economische schade is aangericht, maar nog belangrijker : wat zijn de vooruitzichten.