'Nederland loopt middelgroot risico op tweede coronagolf'

Nederland grossiert dan ook in halve maatregelen, die ook nog eens nauwelijks onderbouwd worden. Het resultaat is dan ook dat in de centra van onze steden de anderhalvemeter regel nauwelijks in acht genomen wordt. Op 1 juni 2020 gaan we het openbaar vervoer in met een mondkapje waarvan het RIVM zegt dat het wel iets helpt tegen verspreiding van het virus door mensen die corona hebben, maar dat het de drager verder nauwelijks bescherming biedt tegen datzelfde virus. Dus als een coronadrager zijn of haar mondkapje niet goed gebruikt biedt het mondkapje van de medepassagiers nauwelijks bescherming tegen de overdracht van het virus.door de coronadrager. Op die manier kweek je geen draagvlak voor deze maatregel onder de bevolking.Een medisch mondkapje zou kunnen helpen, maar die mogen in het openbaar vervoer niet gebruikt worden. Dus mondkapje afschaffen en weer terug naar de anderhalvemeter regel.