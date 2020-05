Moody's negatiever over Britse luchtvaart

Gepubliceerd op | Views: 281 | Onderwerpen: Groot-Britannië, luchtvaart, Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de Britse luchtvaartsector. Luchtvaartconern IAG en dochter British Airways kregen een lagere rating, net als prijsvechter easyJet. In alle gevallen staat de outlook nog altijd op negatief, wat de kans groot maakt dat er verdere afwaarderingen volgen.

De rating van IAG en British Airways ging van Baa3 naar Ba1. EasyJet zit daar een stapje boven en ging van Baa2 naar Baa3.

Moody's geeft de steeds langere duur en ernst van de uitbraak van het coronavirus als reden voor de afwaardering. De kredietbeoordelaar verwacht dat de luchtvaart dit jaar en volgend jaar zwaar lijdt onder de afgenomen vraag en opgelegde beperkingen. Pas in 2023 denkt het ratingbureau dat de passagiersniveaus van vorig jaar weer worden bereikt.