Kredietbureaus negatiever over luchtvaart

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's en S&P zijn negatiever geworden over de luchtvaartsector. Luchtvaartconern IAG en dochter British Airways kregen van Moody's een lagere rating, net als prijsvechter easyJet. Standard & Poor's (S&P) gaf vliegtuigbouwer Airbus een afwaardering en ook motorenbouwer Rolls-Royce werd minder kredietwaardig geacht. Dat laatste bedrijf heeft nu een zogeheten junkstatus.

De rating van IAG en British Airways ging van Baa3 naar Ba1. EasyJet zit daar een stapje boven en ging van Baa2 naar Baa3. In alle gevallen staat de outlook nog altijd op negatief, wat de kans groot maakt dat er verdere afwaarderingen volgen. Moody's geeft de steeds langere duur en ernst van de uitbraak van het coronavirus als reden voor de afwaardering. De kredietbeoordelaar verwacht dat de luchtvaart dit jaar en volgend jaar zwaar lijdt onder de afgenomen vraag en opgelegde beperkingen. Pas in 2023 denkt het ratingbureau dat de passagiersniveaus van vorig jaar weer worden bereikt.

S&P verlaagde de beoordeling van Airbus van A+/A-1+ naar A/A-1, de prognose blijft bovendien negatief. Het ratingbureau verwacht dat de omzet van Airbus met ongeveer een derde daalt ten opzichte van vorig jaar en dat het bedrijf daardoor ook veel minder winst maakt. Aan het eind van het jaar heeft Airbus volgens S&P ook schulden. Ook volgend jaar verwacht de kreditebeoordelaar nog verlies voor de vliegtuigbouwer.

Rolls-Royce werd omlaag gezet naar BB/B, waar dat eerder nog BBB-/A-3 was. Niet alleen kan Rolls-Royce minder motoren leveren omdat er minder vliegtuigen worden gebouwd, het bedrijf hoeft ook minder onderhoudsdiensten, onderdelen en vervangende motoren te leveren omdat vliegtuigen dit jaar veel minder vaak in de lucht hangen. S&P denkt dat Rolls-Royce wel eens flinke afschrijvingen kan moeten doen in de komende twaalf maanden.