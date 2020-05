Euronext sluit Londense markt

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext sluit eind juni zijn Londense markt. De onderneming heeft de Britse financiële waakhond FCA gevraagd zijn vergunning vanaf dat moment in te trekken. Euronext was in Londen een kleine speler.

Het kantoor van Euronext in Londen wordt niet geraakt door het beëindigen van de marktactiviteiten. Het bedrijf heeft een aantal aankopen gedaan waarmee het actief blijft in Groot-Brittannië. Daardoor is het personeelsbestand in de Britse hoofdstad gegroeid tot 55 personen. Die behouden allemaal hun baan.