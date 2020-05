Aandeelhouders Van Lanschot Kempen goedkeuren nieuwe commissaris

Gepubliceerd op | Views: 515

DEN BOSCH (AFN) - De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben op de algemene vergadering Karin Bergstein goedgekeurd als het nieuwst lid van de raad van commissarissen.

Verder trad president-commissaris Willy Duron terug. Frans Blom nam de voorzittershamer over. Duron was sinds 2007 lid van de raad en sinds 2016 de voorzitter. Van Lanschot Kempen bedankt hem voor de vele jaren in dienst bij de vermogensbeheerder.

Verder keurden de aandeelhouders het beloningsbeleid van zowel de directie als de commissarissen goed. Ook het voorstel voor een dividend van 1,45 euro per aandeel kreeg groen licht. Dat wordt vanwege de coronacrisis pas na 1 oktober uitgekeerd, in lijn met de eerdere oproep van toezichthouders.