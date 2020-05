Voorlopige woningverkoop VS keldert het sterkst sinds 2010

quote: Royal Gaskoning schreef op 28 mei 2020 16:18:

Werkelijk bijna alle macro cijfers rood, maar de beurs is nog groen. Alsof er iets staat te gebeuren.... Voor geen meter te vertrouwen dit, het klopt niet, het rijmt niet.

Zo sta ik er ook in. Begrijp het niet meer. Fomo, Tina, etc. het zal allemaal wel. Ik denk dat vanaf een bepaald moment er een gestage daling gaat plaatsvinden. Een soort sluipcrash. Had verwacht dat dit halverwege mei zou gebeuren maar niets is minder waar. Ik kijk naar de beurs en zie bv Heineken circa 15 euro lager staan dan pre corona. Ze hebben wereldwijd pijn en daarbij in Nederland ook nog last van de situatie van huurders die onderhuren (pachten) en in gebreke blijven.Maar ook advertenties op internet (Facebook) dalen fors maakt ook blijkbaar niet uit. Zo is een nog een aantal aandelen die m.i. te hoog gewaardeerd zijn. Maar goed ik zal wel gek zijn.... :)