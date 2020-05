Basic-Fit blijft schitteren op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 980

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdagmiddag nog altijd stevig in het groen. Beleggers zijn hoopvol gestemd dat de economie weer wat zal aantrekken nu steeds grotere delen van de coronamatregelen in Europese landen worden versoepeld. Op het Damrak was Basic-Fit de blikvanger nadat de Nederlandse regering besloten had dat sportscholen eerder weer open mogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde ongeveer een halfuur na de opening op Wall Street 1,5 procent hoger op 536,75 punten. De MidKap kreeg er 1,4 procent bij tot 732,66 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

Basic-Fit was met afstand de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven en maakte een sprong van ruim 15 procent. Sportscholen en sauna's in Nederland mogen onder voorbehoud op 1 juli weer open, in plaats van 1 september. Volgens analisten van KBC Securities is dat goed nieuws voor Basic-Fit. Nederland is goed voor 27 procent van de omzet van de fitnessketen en is op winstniveau belangrijk gezien het feit dat alle filialen "volwassen" zijn. Eurocommercial Properties liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedbedrijf weer open zijn en steeg 5,3 procent.

Sligro

Ook groothandelsbedrijf Sligro werd flink hoger gezet met een plus van 12,2 procent. In de aanloop naar de heropening van de horeca wordt het drukker bij het bedrijf. De deuren voor consumenten gaan ook weer dicht, werd deze week al bekend. Drankenproducent Lucas Bols klom 1,2 procent. De jenever- en likeurmaker had in maart, de laatste maand van zijn gebroken boekjaar, veel last van de horecasluitingen vanwege de pandemie.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was chiptoeleverancier ASMI met een plus van 4,6 procent de grootste stijger. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 2,9 procent.

EasyJet

In Londen steeg easyJet 5,1 procent. De Britse prijsvechter wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent terugbrengen om de coronacrisis te doorstaan. Topman Johan Lundgren stelt de vloot te willen inkrimpen en verwacht dat de vraag naar tickets pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis ligt. Concurrent SAS zakte bijna 11 procent in Stockholm na een fors kwartaalverlies van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1036 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 32,64 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 34,55 dollar.