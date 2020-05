'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.075

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met kleine koersuitslagen te beginnen, na de winsten van de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street zijn wat voorzichtig door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong. Verder worden de ontwikkelingen rond de coronacrisis gevolgd en worden nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie verwerkt, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

Het Chinese parlement heeft zoals verwacht ingestemd met een voorstel om een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten mogelijk moet maken in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent. President Donald Trump liet eerder al weten deze week nog met maatregelen tegen China te komen.

Aandelen die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse spanningen lijken onder druk te komen, waaronder chipfondsen als Intel en Advanced Micro Devices (AMD).

Uitkeringsaanvragen

Het aantal eerste uitkeringsaanvragen in de VS kwam vorige week uit 2,1 miljoen. Daarmee is de teller van het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis werkloos is geraakt inmiddels opgelopen tot meer dan 40 miljoen.

Daarnaast bleek dat de orders voor duurzame goederen in april met 17,2 procent zijn gekelderd, na al een stevige daling in maart. Verder kwam een tweede schatting over de krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Daaruit bleek dat 's werelds grootste economie met 5 procent is gekrompen. Bij een eerdere raming werd een min van 4,8 procent gemeld.

Boeing

De aandacht gaat ook uit naar socialmediabedrijven waaronder Twitter en Facebook. Trump zou het makkelijker willen maken om sociale media aan te klagen. Hij vindt al langer dat sociale media vooringenomen zijn als het gaat om politieke of levensbeschouwelijke kwesties en dat ze conservatieve boodschappen weren. Naar aanleiding van een waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump, kondigde hij boos stappen aan.

Boeing maakte bekend 12.000 banen te gaan schrappen in de VS en de productie van de 737 MAX in de staat Washington langzaam weer op te gaan starten. De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat twee toestellen kort achter elkaar crashten door een besturingsfout. In maart 2019 werd besloten dat het vliegtuig niet meer gebruikt mocht worden.

Abercrombie & Fitch

Aan het kwartaalcijferfront zijn er resultaten van onder meer discountwinkelketens Dollar Tree en Dollar General en kledingverkoper Abercrombie & Fitch.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag met een winst van 2,2 procent op 25.548,27 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 3036,13 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 9412,36 punten.