'Mooi weer en Hemelvaart stuwen omzet supermarkten'

DIEMEN (AFN) - Nederlanders deden vorige week weer massaal boodschappen in de supermarkt, aangespoord door zonnige dagen en meer vrije tijd vanwege de Hemelvaartsdag. De omzet van de grootgrutters lag ruim 14 procent hoger dan een jaar geleden, de sterkste stijging in de afgelopen vier weken. Dat meldt marktonderzoeker Nielsen.

De omzet bedroeg vorige week uiteindelijk 901 miljoen euro, berekende Nielsen. "Met de sluiting van de horeca vieren veel Nederlandse shoppers het mooie weer en de vrije dagen door hun favoriete artikelen in de supermarkt te kopen", aldus directeur Johan Vrancken van Nielsen Benelux Connect. Volgens hem is een vergelijkbare ontwikkeling ook in de rest van Europa te zien. Met name de verkoop van verschillende alcoholische dranken, zoals gin, rum, tequila, vermout, sherry en bier, groeit vrij snel in de afgelopen weken.

De sterke vraag naar alcohol zal in Nederland geleidelijk afvlakken als restaurants, cafés en bars weer op 1 juni opengaan, voorspelt Nielsen. "We verwachten echter niet dat we op korte termijn weer op een normaal niveau zullen komen", aldus Vrancken. "Dit is omdat mensen de sociale afstand blijven volgen."