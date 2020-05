Economisch vertrouwen eurozone trekt heel voorzichtig aan

quote: beertjuh schreef op 28 mei 2020 11:43:

De klap gaat nog komen, vooral geopolitiek maar niemand wil het inzien!

Gelieve geen ongefundeerde bangmakerij te verspreiden. Alles gaat fantastisch, er is een enorme rijkdom bijgekomen op de wereld door het vele gratis geld, de coronacrisis is zo goed als bezworen, we mogen straks weer allemaal op reis en op restaurant. Die kleine akkefietjes op het wereldtoneel zijn er al altijd geweest. Laat alles maar stijgen, groeien en bloeien nu.