Economisch vertrouwen eurozone trekt heel voorzichtig aan

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie in de eurozone trekt deze maand heel voorzichtig aan, na de recorddaling een maand eerder vanwege de coronacrisis. Dat meldde de Europese Commissie in haar index die het economisch vertrouwen meet.

De graadmeter steeg met 2,6 punten tot een niveau van 67,5. Economen rekenden in doorsnee op een stijging tot 70,6. Ook voor de gehele Europese Unie toonde het vertrouwen een lichte verbetering na de zeer scherpe afname van het sentiment in de voorgaande maand.

Volgens de commissie nam het vertrouwen in de industrie en bij consumenten wat toe, maar was bij de dienstensector een verdere verslechtering te zien, net als in de bouw. In de detailhandel bleef het vertrouwen vrijwel onveranderd.

Binnen de eurolanden was een stijging van het vertrouwen te zien in Nederland, Duitsland en Spanje. In Frankrijk zakte het vertrouwen licht. Voor Italië is er geen vergelijking met april te melden omdat die maand geen gegevens werden verzameld vanwege de strikte lockdownmaatregelen. Er wordt aangenomen dat in Italië het sentiment wat is verbeterd nu die maatregelen worden versoepeld.