Nissan lijdt miljardenverlies en sluit autofabriek Barcelona

Steunpakket.... drog reden.



ECB balans. (EUR MILJOEN).



31 DEC 2019

Totaal activa : 4.673.202 (gedaald ????)



31 DEC 2018

Totaal activa : 4.702.733



31 DEC 2017

Totaal active : 4.467.611



31 dec 2016

Totaal activa : 3.661.423



In 2017 groeide activa door effecten te kopen met 65,2 miljard naar 414 miljard.



En is vervolgens hierdoor de economie aan het groeien door opkopen van effecten en obligaties ????



Overheden gillen, maar ik heb geen verruiming gezien van kasliquiditeit bij de burgers en bedrijven.

Banken strooien niet met geld.



Als de steunmaatregelen zijn gepleegt, waarom lopen wij nog steeds met 0% in de markt. Mensen maken geen gebruik van goedkoop geld, maar ze worden gestraft als je 100.000 euro op je spaarrekening hebt staan.



Steunmaatregel.... ze worden geroepen, maar geen enkel malloot in Brussel vraagt naar tekst en toelichting over de balans versus groei / rente 0%.