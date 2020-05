'Weinig verrassingen bij Lucas Bols'

Gepubliceerd op | Views: 551

AMSTERDAM (AFN) - De handelsupdate van drankenmaker Lucas Bols was weinig verrassend. Dat concluderen kenners van KBC Securities die daarbij wijzen naar de voorlopige cijfers die het bedrijf eind april al bekendmaakte.

De gerapporteerde resultaten waren in lijn met de voorlopige cijfers. Met name horecasluitingen vanwege de coronacrisis drukten de winst en de omzet. De horecasluitingen zullen in landen als Nederland, Duitsland en Australië, waar Lucas Bols relatief veel omzet haalt via de retail, een minder negatieve impact hebben op de resultaten in vergelijking met andere markten. Evengoed zullen de resultaten in het lopende boekjaar fors lager uitvallen.

Na de publicatie van de voorlopige cijfers had KBC zijn prognoses voor het lopende boekjaar al aangepast. Vooral vanwege de onzekere marktomstandigheden. KBC zegt de inspanningen van het bedrijf om de kosten omlaag te krijgen te waarderen.

Koersdoel

Alles bij elkaar ziet KBC nu reden om het koersdoel voor Lucas Bols te verlagen naar 10 euro, waarbij het aandeel momenteel aantrekkelijker is dan branchegenoten. Het advies blijft op hold.

Lucas Bols noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur 2,4 procent hoger op 8,44 euro.