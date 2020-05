'Openingswinst voor Beursplein 5'

quote: Royal Gaskoning schreef op 28 mei 2020 08:27:

Tuurlijk opent het weer hoger, de gekte kan niet op. Nog nooit zo'n bizarre en onlogische beurs meegemaakt. Ik blijf voorlopig aan de zijlijn. Dit heeft niks meer met beleggen te maken, vertrouw het voor geen meter meer.

Klopt inderdaad. Stijging is gebaseerd op blinde hoop. Beleggen is, of was in ieder geval, ooit gebaseerd op macro-data, omzet-en winstcijfers en k/w verhouding die een bepaald risico weergaven, echter op het moment wordt e.e.a. genegeerd. Zelfs met vooruitkijken valt dit bij verre nog niet te verklaren. 'Gratis' geld, oplopende schulden, TINA, FOMO en hopen is kopen, doen nu hun werk.Ook ik blijf nu voorlopig aan de zijlijn. Dat gezegd, in alle eerlijkheid, baal ik wel een beetje dat ik niet toch even met de kudde mee ben gelopen. Dat had niet blind de hele weg gehoeven. 3 dagen deze week was mooi geweest. Bijvoorbeeld 3 dagen Unibail van 41 euro naar 53 euro was mooi geweest en dan was ik er wel direct uitgestapt, want op langere termijn vertrouw ik het ook nog niet. Uiteindelijk zullen koersen en reële economie en k/w verhoudingen toch ergens weer een balans moeten vinden, al is de vraag wanneer. Enfin, in een paar dagen 20% tot 30% vangen op sommige aandelen was toch wel prettig geweest uiteraard en dan gewoon zo snel mogelijk eruit. Niet gedaan, want het blijft heel moeilijk net zo blind en onlogisch te handelen als de hele kudde, al voelt het voor nu wel een beetje zonde.