Rente Zuid-Korea naar laagste niveau ooit

SEOUL (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse centrale bank verlaagt het belangrijkste rentetarief naar het laagste niveau ooit vanwege de schadelijke impact van de coronacrisis op de vierde economie van Azië. De rente gaat met 0,25 procentpunt naar 0,5 procent.

In maart verlaagde de Bank of Korea de rente ook al. De economie van het land zal dit jaar naar verwachting krimpen als gevolg van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar was al een min met 1,4 procent te zien in vergelijking met de voorgaande periode. Dat is de sterkste krimp sinds de financiële crisis. De centrale bank van Zuid-Korea heeft omvangrijke steunmaatregelen genomen tegen de crisis.