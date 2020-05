Producentenvertrouwen Nederland krabbelt iets op

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Nederland

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de economie is in mei weer iets opgekrabbeld na het dieptepunt in april. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid van de industriële ondernemers was minder negatief.

Door de coronacrisis zakte het vertrouwen vorige maand naar een stand van -28,7, de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1985. In mei was de stand -25,1.

Nog altijd is sprake van een zeer laag niveau, aldus het CBS. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9).

Minder negatief

Ook het oordeel over de voorraden voor producten die gereed zijn verbeterde in mei. De mening over de orderportefeuille verslechterde verder.

In de meeste branches van de industrie was het producentenvertrouwen in mei minder negatief dan in april. Vooral in de transportmiddelenindustrie verbeterde het vertrouwen. Het minst negatief waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en in de papier- en grafische industrie daalde het vertrouwen verder.