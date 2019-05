'Altice USA wil mobiele diensten aanbieden'

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - Altice USA, de Amerikaanse tak van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecom- en kabelbedrijf Altice, gaat in de Verenigde Staten mobiele diensten aanbieden. Zakenkrant The Wall Street Journal weet op basis van bronnen te melden dat de dienst bij Altice USA tussen de 20 en 30 dollar zal gaan kosten. Het bedrijf zou daarbij gebruik gaan maken van het netwerk van telecomaanbieder Sprint.

Eerder zei Altice USA op schema te liggen met de uitrol van nieuwe groei-initiatieven, waaronder de lancering van draadloze diensten. Het bedrijf had gemeld dat dit in de eerste helft van 2019 moest gebeuren.

Een woordvoerder van het bedrijf meldde in een reactie op het WSJ-bericht dat de plannen nog in ontwikkeling zijn en dat er ook nog geen prijs voor de dienst is vastgesteld.