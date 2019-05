Damrak begint licht hoger

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 550,06 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 752,45 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,3 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekeinde en dikte de FTSE 0,2 procent aan.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een plus van 1,3 procent, na overnamenieuws in de sector. Volgens persbureau Bloomberg neemt de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services over. Eerder bleek al dat de twee in gesprek waren over een mogelijk samengaan. De deal heeft naar verluidt een waarde van 21,5 miljard dollar.