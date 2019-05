Delhaize tekent overeenkomst met Bakker

Gepubliceerd op | Views: 963

SINT-KATELIJNE-WAVER (AFN) - Delhaize heeft een overeenkomst gesloten met groente- en fruitbedrijf Bakker Belgium. De Belgische supermarktketen gaat voortaan gebruik maken van de diensten van Bakker, dat al een langdurige relatie heeft met moederbedrijf Ahold Delhaize. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Bakker Belgium is onderdeel van groentegigant Greenyard. Dat Belgische concern is naar eigen zeggen een wereldwijde marktleider in verse en bereide groenten en fruit, bloemen en planten en logistieke diensten voor verse producten.