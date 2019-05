'Licht hoger begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.146

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting licht hoger openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te beginnen. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China.

Op het Damrak staat betaalbedrijf Adyen in de belangstelling, na overnamenieuws in de sector. Volgens persbureau Bloomberg neemt de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services over. Eerder bleek al dat de twee in gesprek waren over een mogelijk samengaan. De deal heeft naar verluidt een waarde van 21,5 miljard dollar.

Staalreus ArcelorMittal wil mogelijk samen met Resurgent Power Ventures een bod uitbrengen op een energiecentrale van Essar Power. De bedrijven zouden daarover verkennende gesprekken hebben gevoerd. De Essar-centrale levert stroom aan de staalfabriek van Essar Steel. Arcelor wacht nog altijd op een beslissing van de hoogste rechter in India in het overnameproces rond die failliete branchegenoot.

Auto's

Automakers blijven eveneens in de schijnwerpers staan. Renault neemt naar verwachting volgende week pas een beslissing over het fusievoorstel van de Italiaanse-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler. Volgens ingewijden komt de leiding van de Franse automaker binnenkort bijeen om over het plan te praten. Dan wordt ook beslist over het al dan niet ondertekenen van een niet-bindende overeenkomst om tot een fusie te komen.

Elders aan het overnamefront meldde het Franse media- en telecombedrijf Vivendi een overeenkomst te hebben gesloten over de aankoop van betaal-tv uitbater M7 Group, dat onder meer eigenaar is van het de Nederlandse aanbieder van satelliettelevisie Canal Digital. De Fransen betalen een bedrag van iets meer dan 1 miljard euro voor M7 aan investeerder Astorg.

Andere beurzen

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 549,22 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 749,69 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,5 procent bij. De financiële markten in Londen en New York hielden hun deuren gesloten.

De euro was 1,1185 dollar waard tegen 1,1194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent op 59,25 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 70,22 dollar per vat.