'Arcelor bundelt krachten om Essar-centrale'

Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalreus ArcelorMittal wil mogelijk samen met Resurgent Power Ventures een bod uitbrengen op een energiecentrale van Essar Power. De bedrijven zouden daarover verkennende gesprekken hebben gevoerd, aldus ingewijden.

De centrale in de Indiase deelstaat Madhy Pradesh is goed voor de opwekking van 1200 megawatt elektriciteit. Arcelor zou eerder al een niet-bindend bod hebben gedaan van 48 miljard roepie, omgerekend zo'n 617 miljoen euro, op de centrale. Door samen op te trekken met Resurgent hoeft de in Amsterdam genoteerde staalgigant minder diep in de eigen buidel te tasten.

De Essar-centrale levert stroom aan de staalfabriek van Essar Steel. Arcelor wacht nog altijd op een beslissing van de hoogste rechter in India in het overnameproces rond die failliete branchegenoot. De rechter wil eerst een beslissing nemen over meerdere beroepen in de zaak.

Arcelor trekt rondom Essar Steel samen op met het Japanse Nippon Steel. Eerder zei ArcelorMittal dat de overname van Essar een unieke mogelijkheid biedt om een sterke positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld.