'Sony aast op Indiaas Zee Entertainment'

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse technologieconcern Sony aast op een meerderheidsbelang in het Indiase mediaconcern Zee Entertainment. Naar verluidt zijn er gesprekken begonnen met de huidige eigenaar Essel Group, aldus zakenzender CNBC-TV18.

De twee partijen zien volgens ingewijden een basis om te praten over de waardering van Zee en de toekomstige structuur. Sony zou onder meer het recht krijgen om toekomstige verkopen van belangen in Zee te weigeren. De Japanners willen verder dat de oprichters van Zee hun deelneming terugbrengen tot onder de 10 procent.

Zee werd in 1991 opgericht als Zee telefilms en hield die naam tot 2006. In dat jaar werden verschillende overnames gedaan en wijzigde de naam in Zee Entertainment Enterprises. De onderneming is actief op het vlak van televisie, film, internet en in de mobiele sector. Ook heeft het een eigen muzieklabel.