Gepubliceerd op | Views: 845

AMERSFOORT (AFN) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland. Dat zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek betreft volgens het OM onder meer de bouw van een brug op Sint Maarten enkele jaren geleden. Volgens VolkerWessels is de zaak onderdeel van een groter onderzoek naar meerdere infrastructurele projecten op Sint Maarten. Het bouwbedrijf heeft het alleen over de bouw van de Causeway Swing Bridge en wil verder geen mededelingen doen over het onderzoek.

Het OM is al langer bezig met het corruptieonderzoek. In juni vorig jaar zijn verschillende bedrijfspanden op Sint Maarten doorzocht. Het ging onder meer om een trustkantoor en kantoren van het havenbedrijf van Sint Maarten. In Nederland is een kantoorpand van een van de verdachte dochterondernemingen doorzocht.

Volker Construction International (VCI) en Volker Stevin Caribbean (VSC) begonnen in 2010 met de voorbereidingen voor de bouw van de brug. In 2012 wonnen ze de aanbesteding en dat jaar en in 2013 werd de brug gebouwd. VCI en VSC kregen volgens VolkerWessels ongeveer 32 miljoen euro voor het project en leden daar een verlies op van ongeveer 1,5 miljoen euro.

Sinds 2014 zijn de dochterondernemingen niet meer actief, zegt VolkerWessels. Het bouwbedrijf heeft ook een eigen onderzoek aangekondigd en heeft daarvoor externe experts ingeschakeld.