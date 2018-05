Fors meer winst Lukoil door hogere olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 350

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Het Russische olie- en gasconcern Lukoil heeft het eerste kwartaal van het jaar fors meer winst gemaakt, geholpen door de oplopende olieprijzen. Het concern sloot de periode af met een winst van 109 miljard roebel, (1,5 miljard euro). Dat betekende een stijging met 75 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De resultaten waren ook iets beter dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. In het kwartaal steeg de olieprijs met circa 20 procent, geholpen door de productiebeperkende maatregelen door de OPEC-landen en Rusland. De top van Lukoil zou graag zien dat de maatregelen iets worden teruggeschroefd, omdat het bedrijf naar eigen zeggen niet ten volste kan profiteren van de huidige situatie.

Lukoil is mede-eigenaar van een raffinaderij in Vlissingen en heeft tientallen tankstations in Nederland.