Staat verhoogt financieringsbehoefte voor 2018

Gepubliceerd op | Views: 689

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat denkt dit jaar in totaal 52,1 miljard euro te moeten lenen op de kapitaal- en geldmarkt. Dat blijkt uit een nieuwe schatting van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Bij een raming in januari werd nog gerekend op een financieringsbehoefte van 50,5 miljard euro.

Volgens het agentschap doet de verbetering in het verwachte kassaldo de financieringsbehoefte dalen, maar stijgt die vergeleken met de eerdere schatting door het terugkopen van staatsleningen in 2019 en 2020 en door een afname van het onderpand in contanten. De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na publicatie van de Miljoenennota 2019.