Kenya Airways hint op pact met Zuid-Afrikanen

NAIROBI (AFN/BLOOMBERG) - Kenya Airways staat open voor een krachtenbundeling met South African Airways (SAA). De Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen willen met de samenwerking het gat met de grootste maatschappij van Afrika, Ethiopian Airlines dichten.

Topman Sebastian Mikosz van Kenya Air ziet een nauwere relatie met SAA als een juiste stap. Vooral omdat het voor veel maatschappijen een opgave is gebleken rendabel te zijn, zo liet hij optekenen in een interview. Hij heeft al gesproken met Peter Davies die bij de Zuid-Afrikanen is aangesteld als herstructurerings-deskundige.

Kenya Air, dat voor circa 27 procent in handen is van Air France-KLM kwam vorig jaar onder staatstoezicht te staan na het grootste verlies in de geschiedenis van de onderneming. Het bedrijf snijdt in routes en verkoopt vliegtuigen om de kosten te drukken.

SAA is het sinds 2010 niet meer gelukt zwarte cijfers te schrijven. In die periode moesten al zeven bestuursvoorzitters het veld ruimen. Het bedrijf is naarstig op zoek naar financiering.