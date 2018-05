BAM stapt in onderneming voor getijdenenergie

Gepubliceerd op | Views: 528

BUNNIK (AFN) - BAM neemt een meerderheidsbelang in Tidal Bridge, een samenwerkingsverband voor de bouw van drijvende elektriciteitscentrales die energie opwekken met behulp van eb en vloed. Het bouwbedrijf koopt het belang van Strukton, zo werd bekendgemaakt zonder vermelding van financiële details.

Tidal Bridge onderzoekt de mogelijkheden tot de bouw van een drijvende brug voor het eiland Flores in Indonesië voor 225 miljoen dollar. De turbines van die getijdenenergiecentrale komen, moeten circa 100.000 mensen in de regio van stroom voorzien.

De investering past volgens BAM binnen zijn strategie om internationaal marktleider te worden in kustwaterbouw. Dutch Expansion Capital is de andere aandeelhouder in de joint venture.