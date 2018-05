'Nominatie De Swaan bij ABN AMRO positief'

Gepubliceerd op | Views: 181 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De nominatie van Tom de Swaan als president-commissaris bij ABN AMRO is positief, gezien zijn ruime ervaring. Dat stelt KBC Securities in een reactie op het nieuws dat vrijdagmiddag naar buiten kwam.

De Swaan moet opvolger worden van Steven ten Have, die president-commissaris op interimbasis is sinds Olga Zoutendijk eerder dit jaar vertrok. Zoutendijk maakte begin februari bekend op 1 juli af te treden aan het einde van haar eerste termijn. De Swaan was eerder onder meer lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) en financieel directeur bij ABN AMRO.

Volgens KBC zou met de benoeming van De Swaan een punt worden gezet achter de recente veranderingen bij het management bij de bank, en kan de focus weer worden gelegd op de onderneming en de activiteiten.

KBC heeft een buy-advies voor ABN AMRO met een koersdoel van 29,80 euro. Het aandeel noteerde maandag kort na opening een winst van 1,2 procent op 24,09 euro.