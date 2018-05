Rechter draait ontslag bij Gastvrij terug

Gepubliceerd op | Views: 644

AMSTERDAM (AFN) - Een oud-bestuurder van gastouderbureau Gastvrij Nederland die door de nieuwe eigenaar Lavide de laan werd uitgestuurd, had niet als statutair-bestuurder ontslagen mogen worden. Dat oordeelde een rechter in de zaak die al enige tijd sleept. Wel bleef de schorsing van voormalig directeur Martin van der Linden gehandhaafd.

Van der Linden en collega Ingrid Ruijters werden in december ontslagen. Het beursgenoteerde Lavide liet destijds weten kort na de overname van het gastouderbureau op financiële onregelmatigheden te zijn gestuit. De twee spraken tegen dat met de cijfers is geknoeid en betichtten juist Lavide-topman Vincent Poorter van poging tot oplichting, laster en smaad en valsheid in geschrifte.

De rechter vernietigde de beslissing tot ontslag van Van der Linden, waarbij Gastvrij zijn salaris over de periode vanaf het ontslag eind vorig jaar moet voldoen. Gastvrij zou het ontslag onvoldoende hebben gemotiveerd. De rechter voegde daar wel aan toe dat het niet in het belang van Gastvrij Nederland is dat Van der Linden zijn werkzaamheden als bestuurder feitelijk hervat.

Snel handelen

Poorter benadrukt in een reactie dat hij snel moest handelen omdat het voortbestaan van Gastvrij in het geding was. Hij bestudeert momenteel de uitspraak en vervolgstappen om ,,de geconstateerde formele beletselen" ongedaan te maken.

Andere verzoeken van de oud-bestuurder zoals het betalen van achterstallig loon en andere vergoedingen en het plaatsen van een rectificatie in landelijk dagbladen werden door de rechter afgewezen. Een zaak tussen Gastvrij Nederland en Ruijters loopt nog. Zij en Van der Linden zeggen het vervolg van de procedures met vertrouwen tegemoet te zien.