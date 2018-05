Softbank toch niet in zee met Swiss Re

Gepubliceerd op | Views: 229

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse technologieconcern Softbank neemt toch geen minderheidsbelang in de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re. Gesprekken die daar gevoerd over werden zijn stopgezet, aldus Swiss Re in een verklaring.

Ingewijden stelden eerder dat Softbank waarschijnlijk niet meer dan 10 procent van Swiss Re zou kopen. Maar de onderhandelingen bevonden zich eind maart nog in een vroeg stadium en er was destijds al geen zekerheid dat er een deal bereikt zou worden, hoewel Swiss Re aangaf een investeerder voor de lange termijn te verwelkomen.

Swiss Re en Softbank blijven overigens wel samenwerken.