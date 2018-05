CBS: investeringen industrie lopen verder op

Gepubliceerd op | Views: 104

DEN HAAG (AFN) - Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar in totaal 25 procent meer te investeren in machines, gebouwen en andere zogenoemde materiële vaste activa. Bij een eerder onderzoek eind 2017 rekenden ondernemers gemiddeld nog op een stijging op jaarbasis met 16 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlandse bedrijven in de industrie hebben in 2016 bijna 8 miljard euro geïnvesteerd, 2 procent minder dan in 2015. Daarmee werd de stijgende trend van de voorgaande twee jaren doorbroken, blijkt uit de nieuwste gegevens van het statistiekbureau. In totaal investeerde het Nederlandse bedrijfsleven in 2016 ruim 49 miljard euro.

Het grootste deel van de investeringen in de industrie, ruim 68 procent, ging naar machines. Bedrijfsgebouwen volgen met 15 procent op gepaste afstand, voor vervoersmiddelen (4 procent).