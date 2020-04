Wall Street eindigt dag in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.934

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies gesloten. Na een positief begin van de beurshandel zakten de koersen weg, onder aanvoering van techbedrijven waarvan een aantal grote deze week met cijfers komen. Beleggers verwerkten verder onder meer kwartaalberichten van grote bedrijven als 3M, Caterpillar en PepsiCo. Ook hielden ze de olieprijzen in de gaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 24.101,55 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,5 procent in tot 2863,39 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 8607,73 punten.

Industrieel concern 3M (plus 2,6 procent) kondigde aan in de kosten te snijden vanwege de coronacrisis, hoewel het concern hogere opbrengsten rapporteerde. Door de pandemie is er een sterke vraag naar sommige producten van 3M, waaronder mondkapjes en andere producten voor persoonlijke veiligheid.

Caterpillar

Caterpillar, de maker van onder meer graafmachines en bulldozers, haalde fors minder winst op een flink lagere omzet. Daarbij waarschuwde de onderneming dat het tweede kwartaal nog minder zal zijn. Het aandeel eindigde toch met een plus van 0,2 procent. Harley-Davidson zag de vraag naar motoren op zijn beurt instorten door de coronapandemie, maar meldde toch weer de productie op te starten. Het aandeel steeg ruim 15 procent

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo (plus 1,4 procent) verwacht dit jaar aandeelhouders te kunnen belonen ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de coronacrisis. De onderneming bekend van onder meer Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats beleefde naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal waarbij de omzet flink werd opgevoerd.

UPS

Pakketbezorger UPS (min 6 procent) liet ook omzetgroei zien. Met name op het gebied van gezondheidszorg had de onderneming door het nieuwe coronavirus meer werk te doen. De pandemie zadelde UPS wel op met hogere kosten.

Chipconcern NXP dat in New York is genoteerd, kwam ook met een update. Het Eindhovense bedrijf voorziet in het lopende kwartaal een stevig verlies, maar dikte desondanks 1,3 procent aan. NXP verdient een groot deel van zijn geld met chips voor de auto-industrie en kampt nu met de algehele malaise in die sector.

De euro was 1,0832 dollar waard, tegen 1,0843 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 12,66 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 20,56 dollar per vat.