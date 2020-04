Wall Street ziet koerswinst verdampen

Heren, jullie geloven toch niet in de illusie van groepsimmumiteit?



Algemeen aangenomen is dat ca 5x zoveel besmettingen in Nederland zijn dan de vastgestelde gevallen aangeven. Dit betekend dat we nu op 38.000 x 5 = ca 200K besmettingen achter de rug hebben.

Om groepsimmumiteit te bereiken (60-70% immuun) moeten er eerst nog 60x zoveel mensen besmet worden.



Vervolgens

A. Met het tempo om de IC capaciteit houdbaar te houden -dus met een lockdown- duurt het nog zeker 6 jaar voordat we zover zijn als het virus niet al gemuteerd is en het is zeer de vraag of de zieken na een jaar überhaupt immuun zijn; optie a valt af, bovendien is nerderland al halverwege failliet.

B. Lockdown loslaten in hoog tempo; heel veel mensen die nu gered kunnen worden, kunnen niet meer gered worden dus het sterftecijfer gaat nog verder omhoog. Ondertussen 4500 (nu) x 60 is 270.000 doden wat er door gekost IC capaciteit 350.000 worden.



Dit alleen voor Nederland en dit dilemma is er in de hele wereld.



Hou jezelf voor de gek en hou lekker vast aan je aandeeltjes. Het gaat echt wel goed komen, slaap lekker.