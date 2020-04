Aandeelhouders Brunel moeten jaarvergadering online volgen

Gepubliceerd op | Views: 103 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van detacheerder Brunel kunnen niet fysiek aanwezig zijn bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die het bedrijf op 14 mei houdt. Wel kunnen zij via een videoverbinding de vergadering live meemaken. Een beperkt aantal leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen is wel bij de bijeenkomst.

Aandeelhouders kunnen alleen per volmacht elektronisch stemmen tot uiterlijk een week voor de vergadering. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld tot drie dagen voor de bijeenkomst. Tijdens de vergadering kunnen eventuele vervolgvragen ook per e-mail worden gesteld.