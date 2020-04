Europese beurzen hoger op coronahoop

Gepubliceerd op | Views: 2.178 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met plussen de dag uitgegaan. Beleggers verwerkten onder meer de resultaten van de grote Europese banken HSBC, UBS en Santander en andere grote bedrijven als farmaceut Novartis en olieconcern BP. Ook werd verheugd gereageerd op verder nieuws over landen die de coronamaatregelen voorzichtig terugschroeven. Op het Damrak stond NIBC onder druk door onzekerheid over het doorgaan van de overname van de zakenbank.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent hoger op 519,97 punten. De MidKap klom 2,3 procent tot 701,20 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 1,9 procent bij.

NIBC werd 11,6 procent minder waard bij de kleinere bedrijven. Door de coronacrisis zijn er strubbelingen ontstaan in het overnameproces van de Haagse zakenbank door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Volgens de koper komt de financiering van de deal in gevaar als NIBC zijn dividend niet uitkeert. Ook zouden toezichthouders volgens Blackstone bezwaren kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis.

ABN AMRO

Koplopers in de AEX waren banken en verzekeraars waarbij ABN AMRO met een winst van 6,9 procent het hardst steeg. Biotechnoloog Galapagos stond onderaan met een min van 1 procent.

In Frankfurt ging Wirecard 26 procent onderuit. Volgens de Duitse betalingsverwerker, die van fraude wordt beschuldigd, komen uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG vooralsnog geen misstanden aan het licht, maar nog niet alle informatie is beschikbaar.

HSBC steeg 1 procent in Londen. De grootste Europese bank zette vorig kwartaal 3 miljard dollar opzij voor verwachte verliezen uit faillissementen. In Madrid won Santander 4,8 procent. De Spaanse bank zette 1,6 miljard euro opzij voor slechte leningen en zag de kwartaalwinst met ruim 80 procent kelderen. UBS steeg 7,5 procent. De Zwitserse bank, waar ING-baas Ralph Hamers dit jaar de leiding overneemt, boekte afgelopen kwartaal meer winst.

Novartis

Novartis daalde 2,3 procent. De Zwitserse farmaceut voerde de winst op en handhaafde zijn doelen voor 2020. In Londen steeg BP 2,6 procent. De Britse olieproducent zag de kwartaalwinst fors dalen doordat de vraag naar olie is opgedroogd

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0836 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 7,3 procent goedkoper op 11,85 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 20,07 dollar per vat.